В сети показали популярный при СССР каток на 'верхнем поле стадиона' в Киеве. Фото

Киевлянам напомнили об одном из популярных во времена СССР катков по Лабораторному переулку и на склонах Черепановой горы. Тогда это место в Печерском районе, где любили кататься на коньках, санях или лыжах, местные называли катком на "верхнем поле стадиона".

Снимки опубликовал киевлянин Олег Васильковский в Facebook-сообществе "Старые фото Киева" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Январь 1964 года. Каток напротив 17-й больницы по пров. Лабораторный и склоны Черепановой горы. Автор А. Г. Васильковский", – уточнил он.

В комментариях киевляне отметили, что сегодня это место уже почти полностью застроено. В то же время поблагодарили за прекрасные фотографии, подчеркнув, что они навеяли им воспоминания из детства.

"Фото класс! Сколько детишек проводило время на свежем воздухе, везде в городе были такие горки", "Точно. Помню, катались, домой доползала и после звонка ползала вниз, ждала на коленях, пока откроют", "Было где кататься", "Невероятные фото! Лично мне они нравятся гораздо больше, чем современные студийные!", "В те же годы, на этом же катке учился кататься", "Любимый каток на "верхнем поле стадиона". Училась в 56 школе на Предславинской, после уроков ходили кататься. Спасибо за фото. Замечательное было наше детство, приятно вспомнить", "Вот были зимы!", "И еще в грелках стоял самовар и чай стоил 2 коп.", "Каток на верхнем поле стадиона. Сколько воспоминаний! Ходили туда с одноклассниками, практически жили там. Домой еле доползали", "Даже трудно верится, что это наш Киев", – прокомментировали киевляне.

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