В сети показали, как защитили от российских атак известный памятник Киева. Фото

В Киеве защитили известный столичный памятник, посвященный главным героям фильма "За двумя зайцами". Его не только полностью обложили мешками, но и обмотали пленкой.

Соответствующие фото на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала киевлянка Ольга Чайко. Монумент установлен в начале Андреевского спуска рядом с одноименной церковью.

"Помните такую глупую программу "Угадай мелодию"? С поздне-советских времен. Есть теперь другая игра. Угадай, кто за мешками. Менее веселая (игра – Ред.), но, когда солнечно – норм", – отметила Чайко.

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Памятник главным героям известного фильма "За двумя зайцами" Проне Прокоповне и Свириду Голохвастому сейчас полностью скрыт от глаз пешеходов. На такие меры столичная власть пошла для того, чтобы уберечь его и другие монументы столицы от российских атак.

Напомним, в Киеве сотрудники коммунальных служб устанавливали сооружения, которые должны защитить столичные памятники от возможных обстрелов. В частности, подобные работы провели в центре Киева, в том числе в парке Владимирская горка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжают избавляться от "российско-имперского прошлого". В субботу, 23 апреля, в Киеве демонтировали изображения вождя мирового пролетариата и идеолога Октябрьской Революции Владимира Ленина.