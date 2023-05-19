В сети показали, как выглядел ночной Киев на снимках 1984 года. Архивные фото

Киев всегда привлекал своими зелеными парками, аллеями и красотой архитектуры, которые лучше всего видны днем. Но ночной город не менее прекрасен. Благодаря работам фотографов до нас дошли виды столицы, сделанные в темное время суток в 1984 году.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город почти 40 лет тому назад.

"Ночной Киев. 1984 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть и узнать центр Киева, исторический Подол и другие столичные локации.

Напомним, в самом центре Киева расположена 16-этажная четырехзвездочная гостиница "Украина", которая была построена на месте разрушенного во время Второй мировой войны небоскреба Гинзбурга. Благодаря многочисленным снимкам можно увидеть, как строители строили это здание.

В Киеве недалеко от Европейской площади в 1942 году можно было увидеть британский трофейный танк Марк V. В наши дни на его месте установлен памятник Вячеславу Чорновилу.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый капитальный мост через реку Днепр в Киеве – Николаевский цепной – был построен в 1953 году. Переехав по нему с правого берега на левый жители столицы сразу оказывались в Черниговской губернии.

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