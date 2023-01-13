В сети показали, как выглядел Киев на фото, изданных в 1905 году в США

В 1905 году в США в продажу поступили фотографии Киева начала ХХ века. На них можно узнать многие известные места столицы Украины.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Фотографии были напечатаны компанией Detroit Publishing Co.

"Старинные фото, найденные в одной из американских библиотек. 1905 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото, в частности, можно увидеть Владимирскую горку, центр Киева и сооружения, которые до наших времен, к сожалению, не сохранились.

Напомним, Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1880-х годах была сделана серия фотографий Киева, благодаря чему мы можем увидеть, как выглядел город в те годы. Несмотря на время, некоторые локации и здания сохранились до наших дней.

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