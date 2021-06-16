В сети показали, как реставрируют уникальные мозаики времен СССР на Центральном автовокзале. Фото

В Киеве завершают реставрацию уникальных модернистских мозаик на Центральном автовокзале, что на Демеевской площади. Их создали знаменитые украинские художники Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко.

Фото обновленных шедевров монументального искусства опубликовал фонд сохранения культурного наследия Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Сегодня на центральном автовокзале состоялась художественная акция – Clean Day. Компания ИНВАЙТ начала очистку панно и колонн от слоя пыли и грязи, и теперь на каждом фрагменте мозаики отражаются лучи света, подчеркивая их красоту", – говорится в сообщении.

Отметим, монументальные мозаики художники создали в 1960-1961 годах. На них изображены пейзажи столицы и сюжеты, связанные с путешествиями.

Напомним, до неузнаваемости изменится и сам автовокзал. Здесь модернизируют кассы для продажи билетов. Кроме того, внутри здания, где раньше находились только несколько магазинов, оборудуют фудкорт. Обновление терминала обойдется инвесторам в 2 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте завершился аукцион по продаже Киевпассервиса, в который входят Центральный автовокзал Киева, 5 автостанций города и 18 области, цена продажи предприятия составила 230,89 миллионов гривен. Победителем аукциона стало ООО "Бастион-групп".