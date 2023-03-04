В сети опубликовали уникальные фото с видами Киева, сделанные в 1960-х годах

В 1960-х годах Киев продолжал активно отстраиваться, появлялись новые улицы и районы. Благодаря многочисленным снимкам, сделанным фотолюбителями, до наших дней сохранились уникальные виды украинской столицы тех времен.

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Старые фото были опубликованы на странице сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был наш город около 60 лет тому назад.

"1960-е. Интересные фото волшебного города", – говорится в сообщении.

На снимках можно узнать центр Киева, увидеть, как выглядел старый вход в городской зоопарк, уникальный "метро-лифт", рассмотреть виды Подола и левого берега столицы, а также другие локации.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Добавим, каштаны всегда были одной из главных визиток Крещатика в Киеве. В 1960-х неизвестный фотолюбитель с помощью своей камеры сохранил для нас уникальный вид этой улицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

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