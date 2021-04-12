Киев попал в пятерку городов с самым загрязненным воздухом
По состоянию на 10:40 12 апреля Киев занимает четвёртое место в рейтинге городов мира с загрязненным воздухом.
Согласно данным портала IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, при норме 50 индекс столицы составил 152. Подобный уровень загрязнения характеризуется как "нездоровый".
Кроме Киева, в пятерку попали следующие города: Катманду (Непал) – 193, Дели (Индия) – 156, Мумбаи (Индия) – 153, а также Дакка (Бангладеш) – 127.
Отметим, в столице 12 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +14...+16, а ночью +3...+5 градусов.
Напомним, 12 октября, в Киеве по наблюдениям синоптиков, был самый чистый воздух, начиная с летнего периода 2020 года.
При этом 11 октября 2020 года, Киев попал в пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что названы топ-3 главных загрязнителей воздуха в столице Украины.