В Пуще-Водице продолжают разминирование местности, движение трамваев еще не восстановили. Фото

В Пуще-Водице специалисты продолжают работы по разминированию и восстановлению этой местности Киева. Кроме того, вместо трамвая все еще курсирует временный автобусный маршрут.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Поврежденный во время обстрелов российских оккупантов психоневрологический интернат готовится возобновить свою работу.

"Вместо трамвайного маршрута, который соединял Пущу-Водицу с остальным Оболонским районом, все еще курсирует временный автобусный маршрут – 12Т. Работы по обследованию и изъятию взрывоопасных предметов в районе Пущи-Водицы продолжаются. Местный психоневрологический интернат, который оккупанты обстреляли в середине марта, готовится к возобновлению работы после окончания разминирования", – сообщили в КГГА.

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Как сообщал OBOZREVATEL, пиротехники столичного КАРС "Киевской службы спасения" продолжают разминирование территории в Пуще-Водице. Городские спасатели работают по восемь часов в сутки.