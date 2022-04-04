В отдельных районах Киевщины продлили действие усиленного комендантского часа

Усиленный комендантский час в Броварском, Вышгородском и Бучанском районах Киевщины, освобожденных от оккупационных войск, продлен. Он будет действовать до 6:00 утра 7 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). Находиться в это время на улице строго запрещено.

"Действие усиленного комендантского часа в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, освобожденных от оккупационных войск, продлено. Она продлится до 6:00 утра 7 апреля. На всей территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 4 апреля до 6:00 5 апреля.. Напоминаем, во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком", – сообщили в КОВА.

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В пресс-службе добавили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности жителей этих районов. Пиротехники продолжают расчистку области от взрывоопасных предметов

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере враг завершил вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Республику Беларусь. Ситуация в Киевской области контролируемая, пиротехники приступили к разминированию региона.

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