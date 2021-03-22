В Олександровской больнице выстроилась очередь из скорых с больными коронавирусом. Фото

Василий Михальчук Жизнь столицы 17:46, 22.03.2021 Обновлено: 18:33, 22.03.2021

В понедельник вечером, 22 марта, возле Александровской клинической больницы в Киеве выстроилась очередь карет скорой помощи с больными коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с территории больницы.

Он сообщает, что за время его визита, в больницу заехало 7 скорых с больными COVID-19. Все они стояли возле инфекционного отделения.

По словам медбригады, они выезжали за пациентами с подозрением на коронавирус более десятка раз. Правда, отмечают, что в воскресенье, 21 марта, они забрали 14 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 21 марта, Украина оказалась на пятом месте в Европе и на девятом месте в мире по распространению коронавируса. В нашей стране заразились 11 145 человек.

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