В одном из сел Киевщины нашли деревянные тапки, в которых ходили оккупанты. Фото

Саперы и специалисты продолжают обследовать освобожденную от российских оккупантов территорию Киевской области. В одном из населенных пунктов они обнаружили деревянные тапки, которыми пользовались захватчики.

Об этом сообщили в социальных сетях. Для создания импровизированной обуви солдат страны-агрессора использовал обыкновенную доску

"Киевская область. В деоккупированных селах нашли деревянные тапки, в которых ходили захватчики", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что, обувь представляет из себя два обрезка доски, к которым были прибиты плотные куски материи.

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Напомним, в Чернобыле российские оккупанты угнали новый пожарный автомобиль, а потом бросили его в лесу. Прежде чем сбежать с территории Украины, россияне сняли оборудование со спецтехники и колеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения на Киевщине российские оккупанты обустраивали позиции в зараженных радиацией развалинах. Во время отступления солдаты страны-агрессора так быстро убегали от подразделений ВСУ, чтоб забыли свои носки и нижнее белье.