В небе над Киевом заметили 'ядерный гриб': синоптик объяснила удивительное явление

В понедельник, 28 июня, в небе над Киевом заметили удивительное явление – облака, которая похожа на ядерный гриб. Синоптики объяснили причину появления таких облаков.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. Там отметили, что причина появления таких облаков кроется в циркуляции потока воздуха.

"Cumulоnimbus incus (Incus с латинского – "наковальня") – это кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы. Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преимущественного горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части облака", – рассказали в пресс-службе.

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Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook уточнила, что такое удивительное явление случается летом, но его можно увидеть нечасто.

"Эти тучи очень эффектные, красивые) Бывают летом, не слишком часто. Облако развивается, поток формирует, несет вверх теплый воздух. Далее оно растекается в стороны, образуя такую красивую форму гигантского гриба", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, к концу недели столицу накроют дожди с грозами, также возможен град. При этом жара спадет.