В небе над Киевом заметили американские транспортные самолеты. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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В столице над Днепром пролетели два MC-130J Commando II

В небе над Киевом пролетели два транспортных военных самолета США. Воздушные суда можно было увидеть над Днепром в районе Киево-Печерской лавры и Арки Дружбы народов.

Об этом в социальной сети Twitter сообщила пресс-служба посольства Соединенных штатов в Украине. Перед этим Украина и США в течение месяца проводили совместные учения в Виннице (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Силы спецопераций США вместе с украинскими коллегами в течение месяца проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии американское командование осуществило полет над Киевом вместе с украинскими партнерами на 2-х самолетах MC-130J Commando II. Смотрите, как американская и украинская команды сотрудничают вместе", – говорится в сообщении.

Видео дня
Самолеты пролетели вдоль Днепра в столице.

Напомним, 23 сентября над Киевом пролетела тяжелая американская авиация – конвертопланы Ospray, из-за которых во многих городах Украины возник ажиотаж.

Жители Киева охотно делились своими фото и видео, на которых успели заснять их пролет над украинской столицей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в акватории Черного моря прошли международные военные учения Dive-2021 при участии стран Североатлантического Альянса. Кроме Военно-морских сил государств в составе НАТО, в учениях принимают участие Украина, Грузия и Азербайджан.

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