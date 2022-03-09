В МВД рассказали, на сколько снизился уровень преступности в Киеве за последнее время

В Киеве с начала российского вторжения преступность снизилась в 6-7 раз. В частности, это произошло из-за уменьшения количества жителей города.

Об этом во время телемарафона заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Также, по его словам, многие криминальные элементы вступили в ТРО для защиты Киева от оккупантов.

"Я вижу сводки. Чтобы вы понимали, преступность в Киеве снизилась в семь, шесть раз. Фактически, во-первых, людей стало меньше. Во-вторых, ... многие криминальные элементы сейчас вступили в территориальную оборону и с оружием в руках собираются убивать оккупантов", – рассказал Геращенко.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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