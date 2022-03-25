В метрополитене Киева рассказали, как будут работать 25 марта

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В Киеве в пятницу, 25 марта, столичный метрополитен продолжил работу в режиме пассажирских перевозок. Станции также используются как укрытия для всех желающих.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальном предприятии "Киевский метрополитен". Ориентировочный интервал движения поездов составит около 40 минут.

Движение составов осуществляется следующим образом:

Красная линия от ст. "Шулявская" до ст. "Университет";

Синяя линия от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого";

Зеленая линия от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская" и "Золотые ворота";

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

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"Примерный интервал движения поездов – 40 минут. Стоит учитывать, что график работы метрополитена в случае надобности может оперативно изменяться. Наземный транспорт и метро будут перевозить пассажиров с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие", – уточнили в коммунальном предприятии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве "Укрзалізниця" с понедельника, 21 марта, запустила челночные рейсы "Дарница" – "Святошин". Этот позволит связать альтернативным сообщением правый и левый берег столицы.

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