В Киевской области сработало ПВО, киевлян призвали не выкладывать фото последствий вражеских ударов

Поздним вечером пятницы, 10 февраля, государство-террорист Россия снова атаковало Украину. Под удар попала Киевская область. В результате, сработала система противовоздушной обороны.

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Об этом сообщили в КОВА. Жителей призвали не выкладывать кадры последствий вражеских ударов.

"В Киевской области работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", – сказано в сообщении.

Власти призвали верить в Силы обороны страны и сохранять спокойствие.

Отметим, в 22:29 10 февраля стало известно, что Киевщина находится под угрозой атаки дронами.

В КОВА призвали жителей пройти в безопасные места до завершения сигнала "воздушной тревог", который зазвучал в 21:45.

Как известно, в этот день РФ не один раз запускала свои "шахеды" и ракеты по Киеву. В результате дневной атаки обломки сбитой ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе.

Всего в это врем силы ПВО сбили над Киевом 10 ракет. В городе зафиксированы повреждения электросетей. Пострадавших, к счастью, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия после серии ночных атак 10 февраля, начиная с утра в пятницу запустила по Украине больше 100 ракет. Они пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии, прежде чем зайти в наше. Оккупанты запустили крылатые ракеты типа Х-101, Х-555, "Калибр".

Кроме того, ночью и под утро 10 февраля войска РФ атаковали города и объекты критической инфраструктуры Украины. За это время наши Силы ПВО сбили пять из семи дронов-камикадзе, а также пять из шести ракет типа "Калибр" врага.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что это была 14-я ракетная и 16-я дроновая массированная террористическая атака РФ на энергосистему Украины. Там подтвердили попадание по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

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