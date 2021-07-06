В Киеве зрители Atlas Weekend исполнили гимн Украины и хит про Путина. Видео

В Киеве в ночь с 5 на 6 июля посетители Atlas Weekend, спели гимн Украины. Кроме того, гости фестиваля исполнили известный хит про президента России Владимира Путина.

Как сообщили в социальной сети Facebook Alina Onopa, люди пели в подземном переходе возвращаясь после концерта украинской певицы Тины Кароль (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отметим, Atlas Weekend является одним из крупнейших музыкальных фестивалей в Украине, который был основан в 2015 году и проходит ежегодно в первой половине июля.

В этом году он стартовал 5 июля и проходит на территории ВДНХ – 5 и 6 июля попасть на него можно будет бесплатно по предварительной регистрации.

Видео дня

Напомним, украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Кумир молодежи заявил, что является бисексуалом и доказал это публично.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве с 5 по 11 июля в Национальном Экспоцентре Украины (ВДНХ) будет работать центр массовой вакцинации. Прививку от COVID-19 могут сделать все желающие по предварительной записи в павильоне №9.