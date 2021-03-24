В Киеве женщина провалилась в 2-метровую яму возле аптеки. Фото

Василий Михальчук Жизнь столицы 13:35, 24.03.2021 Обновлено: 13:36, 24.03.2021

В Киеве произошел неприятный инцидент на Борщаговке. Женщина провалилась в двухметровую яму прямо перед зданием аптеки.

Об этом на свой странице в Facebook рассказала киевлянка Тори Миленко.

"Выходя из аптеки по адресу Булгакова 13, я провалилась, но не упала, успев ухватиться руками за перила и это меня спасло.(глубина около 2 метров)А за 5 минут до этого по этому месту проехала моя мама с коляской моего ребенка. Страшно представить что могло бы произойти!", – посетовала Миленко.

Отметим, яма находиться возле одной из аптек по улице Михаила Булгакова, 13. Киевляне возмутились в соцсетях по этому случаю и посоветовали женщине обратится к руководству аптеки, так как она должна содержать эту территорию в надлежащем состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта в Киеве произошло противостояние коммунальщиков и владельцев МАФов. Один мужчина даже угрожал поджечь себя бензином и поливал им территорию вокруг себя.

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