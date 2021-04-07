В Киеве запустят социальное такси для инвалидов

В Киеве для людей с инвалидностью создадут социальное такси.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Запуск новой социальной услуги "Социальное такси для людей с инвалидностью" на завершающем этапе, а первые автомобили выйдут на маршруты уже в мае. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Когда мы запланировали создание этой услуги, то столкнулись с проблемой – отсутствием нормативных актов, которые бы ее регулировали. В прошлом году мы запустили услугу в пилотном режиме и параллельно начали разрабатывать порядок ее предоставления." Пилот "проявил себя хорошо и указал на недостатки. Но утверждении порядка – это бюрократический механизм, требующий достаточно много времени. Однако он уже зарегистрирован в органах юстиции. Киев – первый в Украине разработал и зарегистрировал эту социальную услугу ", – рассказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Она также добавила, что подача предложений на конкурс уже завершена. Ориентировочный период выхода социального такси на улицы столицы: конец апреля – начало мая.

Заместитель председателя КГГА также отметила, что сначала на улице получится около 20 специально оборудованных машин. Постепенно их количество увеличат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, В Киеве, 5 апреля, из-за запрета пользоваться общественным транспортом без специальных пропусков цены на такси взлетели в 2-4 раза. Службы автоматически пересмотрели свои тарифы, исходя из повышенного спроса.