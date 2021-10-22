В Киеве заметно похолодает: синоптики дали прогноз на выходные

В Киеве в пятницу, 22 октября, в первой половине дня ожидается солнечная погода, но после обеда небо покроется облаками. Температура воздуха +11… +16.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Осадков в течение суток не прогнозируется.

Отметим, в субботу 23 октября, в столице небо почти целый день будет оставаться ясным и только вечером затянется облаками. Температура воздуха +7… +12.

В воскресенье, 24 октября, ясной погоды ждать не стоит – тучи в Киеве закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха +5… +8.

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Добавим, что 25-26 октября в столице хоть и будет солнечно, но в течение этих двух дней температура воздуха не повысится выше +9 градусов тепла.

Напомним, в пятницу, 22 октября, на территории Украины сохранится теплая погода. Порывистый ветер, который наблюдался в большинстве областей, утихнет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине зима 2021-2022 года будет значительно мягче по сравнению с прошлой. На Новый год ожидается мороз, но без устойчивого снежного покрова.