В Киеве заметили огромную очередь на остановке. Фото

В Шевченковском районе Киева, возле станции метрополитена "Берестейская", на остановке трамвая в час пик зафиксировали большую очередь.

В сети предположили, что это связано с уменьшением количества подвижного состава (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Очередь из пассажиров растянулась от остановки и практически до входа в метро. Здесь останавливаются трамваи №14 и №15.

В КГГА, отвечая на запрос OBOZREVATEL, отметили, что пока не рассматривают вопрос относительно повышения цен на проезд в киевском метрополитене и городском общественном транспорте.

"На сегодняшний день вопрос повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения, в Департаменте транспортной инфраструктуры не рассматривается", – говорится в ответе.

Добавим, что ранее в Киевсовете заявляли, что в начале 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет. Речь идет о первых трех месяцах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на станции метро "Героев Днепра" из-за того, что временно работал только один вестибюль, в часы пик образовывались большие очереди. Люди писали, что из-за новых турникетов они больше тратят времени на оплату проезда.