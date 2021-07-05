В Киеве закроют один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь": названа причина

В Киеве один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" закроют. На входе установят новые антивандальные турникеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что закроют вестибюль в направлении станции метро "Почтовая площадь".

! С 6 по 10 июля Вестибюль № 1 (в направлении станции "Почтовая площадь") будет закрыт на вход и выход для пассажиров. Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, транспортную карточку, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", – рассказали в пресс-службе

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Отметим, что такие турникеты уже работают на станциях метро "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь", "Почайна", "Позняки". Их начали устанавливать еще в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 июля в общественном транспорте города перестанут действовать бумажные билеты. Вместо них оплатить поездку можно будет с помощью электронной билета.