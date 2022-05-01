В Киеве заканчивается сбор предложений по переименованию 5 станций метро

В Киеве в воскресенье, 1 мая, заканчивается сбор предложений относительно переименования пяти станций столичного метро. С 2 по 9 мая пройдет рейтинговое голосование среди самых популярных названий.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Окончательное решение примет Киевский городской совет.

"1 мая, по решению Киевсовета, завершается сбор предложений относительно переименованию 5 станций метро. Со 2 по 9 мая будет проводиться рейтинговое онлайн-голосование среди самых популярных вариантов каждой станции. После этого свой вывод сделает профильная комиссия по переименованию. Тогда проект решения будет вынесен в сессионный зал", – рассказали в метрополитене.

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Предложить свои варианты можно перейдя по ссылке.

Напомним, ранее руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".

Кроме того, в столице предлагают переименовать городские объекты, названия которых связаны с РФ или Беларусью. Всего в списке 279 наименований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в рамках деруссификации жители столицы предложили переименовать улицу Льва Толстого на Полка "Азов". Находящуюся рядом улицу Пушкина хотят назвать Европейской.