В Киеве зафиксировали ухудшение качества воды из крана: можно ли ее пить

В Киеве жители массово жалуются на качество воды, которая течет из кранов. У нее неприятный запах и странный цвет.

Об этом сообщил ТСН. Фильтры, которые устанавливают киевляне для очистки воды, постоянно забиваются грязью.

Так, на левом берегу столицы некоторые жители старых домов города не пользуются водоснабжением для приготовления пищи, а только для уборки. По их мнению, в плохом качестве воды виноват "Киевводоканал".

"Я ею могу только полы мыть", – подчеркнула киевлянка Валерия.

На правом берегу Киева, житель нового дома Леонид установил фильтр и теперь вода из-под крана, по крайней мере на вид, якобы чистая.

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На Днепровской водозаборной станции система фильтрации была установлена еще 60 лет назад, при этом, по словам рабочих, вода обеззараживается. Ее цвет там объясняют тем, откуда ее берут – реки Днепр и Десна. Ухудшение качества воды в последней фиксируют и лаборатории при Министерстве здравоохранения Украины, но отмечают, что пить ее можно.

Частная лаборатория проверила образцы взятые на левом и правом берегу столицы. В доме киевлянки Валерии результат был следующим.

"Цветность и перманганатная окисляемость (наличие в воде органических и неорганических веществ, которые легко окисляются – Ред.). Бактерии например там, или на водопроводных трубах отложения плесени, или какого-то грибка", – показала экспертиза.

Образцы, взятые в доме Леонида, не лучше – "Окрашенность. Мутность, марганец и перманганатная окисляемость".

При этом, по словам сотрудников лаборатории, превышением норм вредных веществ постоянно фиксируют во всех районах Киева. В случае если вода мутная – лучше заказывать проверку и писать жалобы, а еще устанавливать фильтры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ранее в Киеве проверили дыни и арбузы, которые продаются в супермаркетах и на базарах, на содержание нитратов.