В Киеве за сутки выписали 150 админпротоколов за нарушение карантина

В Киеве за прошлые сутки, 5 апреля, правоохранители составили 150 административных материалов за нарушения карантинных ограничений.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, всего было проверено 585 объектов хозяйственной деятельности.

Админматериалы были выписаны за нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 44-3 (Пребывание в общественных зданиях, транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) КУоАП.

Кроме того, были выписаны админпротоколы в отношении 19 юридических лиц по части 1 статьи 44-3 (нарушения правил карантина) КУоАП.

Напомним, в Киеве 5 апреля начал действовать жесткий локдаун из-за роста количества заболевших коронавирусом.

В общественный транспорт пускают исключительно по спецпропускам. При этом были зафиксированы попытки попасть в метро по поддельным документам.

Также локдаун коснулся и других сфер, в частности, столичный Троещинский рынок начал работать "на вынос", а на базарах между продавцами и покупателями установили защитную пленку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 5 апреля зарегистрировали 1432 случая коронавирусной болезни COVID-19.