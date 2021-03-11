Киев возглавил пятерку регионов по количеству новых случаев коронавируса – заболели 853 человека

В Киеве за прошедшие сутки, 10 марта, зарегистрировали 853 случая коронавирусной болезни.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, столица возглавила пятерку регионов по количеству заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев, также зарегистрировано в Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Всего в Украине по состоянию на 11 марта 2021 года зафиксировано 9084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников.

Проведено тестирований за сутки – 106 464 (в частности, методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484).

Согласно данным Telegram-канала "Коронавирус_инфо", который является верифицированным проектом Минздрава Украины, в Киеве за прошедшие сутки препаратом CoviShield были привиты 100 человек. В Украине – 5 898 граждан.

Всего с начала кампании иммунизации первую прививку получили уже 29 378 украинцев.

Коронавирусом в Украине и мире заразились 118,6 млн человек.

Напомним, что в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой областях и городе Киеве превышен порог госпитализаций из-за коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 9 марта было зарегистрировано 644 случая коронавирусной болезни COVID-19.