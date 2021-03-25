В Киеве за сутки более 1200 человек заболели COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 24 марта, зарегистрировали 1267 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1750 прививок препаратом CoviShield.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

По состоянию на 25 марта 2021 года, в Украине зафиксировано 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников. Госпитализированы – 4838 человек, летальных случаев – 362.

Прививку против коронавируса за сутки получили 18 561 человека.

Отметим, по состоянию на четверг, 25 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 125,4 млн человек. За минувший день выявили 583 741 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,3 млн человек, 91,6 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет проходить обучение в школах столицы с 25 марта.