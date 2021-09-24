В Киеве юрист стал владельцем причалов и острова на Днепре: помогло письмо из полиции

В Киеве юрист-бизнесмен Константин Бойко стал владельцем нескольких причалов и дамб на реке Днепр. Это стало возможно благодаря письму из столичной полиции.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схемы". Кроме того, он получил права на Оболонский остров, площадь которого составляет 150 тысяч метров квадратных (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, речь идет об 11 объектах, расположенных вдоль реки Днепр на территории Киева и области:

причал полицейской базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом на Киевщине;

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живописный выход к берегу на Днепре в селе Витачов в Обуховском районе;

причал речного порта в селе Триполье также в Обуховском районе;

выход к берегу в одном из садовых обществ в пойме Днепра в дачном районе столичных Осокорков в Дарницком районе;

дамба на озере Алмазном в Деснянском районе;

выход к воде на Рыбацком острове в районе улицы Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы;

причал на Оболони, который используют любители парусного спорта и ученики спортивной школы олимпийского резерва;

дамба полуострова, которая огибает залив Собачье устье, также на Оболони.

В расследовании журналистов сообщается, что в 2018 году партнер по развитию спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва на столичной Оболони Ольга Лукьянцева обратилась в полицию с заявлением о краже имущества школы. Но тем не менее в дальнейшем следователи переквалифицировали это уголовное производство по статье самовольное строительство на захваченном участке.

Как рассказала Лукьянцева, ей посоветовали обратится к Бойко, который похваставшись связями в правоохранительных органах согласился представлять ее интересы. В дальнейшем, без ведома женщины, но как ее представитель, юрист направил в полицию письмо.

В документе говорилось, что мужчина обнаружил утерянные имущественные права на причал в Оболонском районе столицы. Кроме того, в письме сообщалось, что подобная ситуация сложилась еще с 16 объектами, расположенных в Киеве, в частности на Троещине и на окраинах столицы, а также в области. Юрист отметил, что согласно закону, человек, нашедший потерянную вещь, имеет право на ее хранение, и предложил это сделать.

В дальнейшем на обращение Бойко в письменном виде ответила Ольга Момот. Она в тот момент работала следователем отдела особо тяжких преступлений Главного управления столичной Нацполиции, которое тогда возглавлял Андрей Крищенко.

В ответе говорилось, что объекты действительно не находятся в чьей-либо собственности и поэтому полиция попросила юриста взять эти объекты на хранение.

Стоит отметить, что сама Момот отвечая на вопрос журналистов "Схем" заявила, что не знает кто такой Бойко

В дальнейшем, располагая письмом от правоохранителей, юрист с помощью частных регистраторов сумел внести в госреестр записи о его имущественных правах на 11 объектов, которые он получил на хранение.

Журналисты сообщили, что подобные действия могут иметь признаки правонарушения. В частности, как рассказал адвокат Богдан Боровик, подобное письмо не является правоустанавливающим документом.

Тем не менее, после того, как Бойко получил имущественные права на эти объекты, он продал их компании ООО "Украинское бюро речных портов". Юрист является ее совладельцем.

Также журналисты "Схем" обнаружили связи, которые могут вести к экс-начальнику полиции Киева Андрею Крищенко.

По адресу компании, на которую Бойко зарегистрировал объекты, также зарегистрированы еще две его фирмы. Их совладельцем является Юрий Шальнев, который сам родом из Горловки и до 2007 года работал в МВД. Его соседом по дому в Донецкой области был Крищенко, который тогда тоже работал в системе МВС.

На протяжении 6 лет Крищенко указывал в своей электронной декларации, что ездит на автомобиле Hyundai Santa Fe, владельцем которого является Шальнев. По информации "Схем", Шальнев был водителем Крищенко. Также их супруги дружат в социальной сети Facebook.

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