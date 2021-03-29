В Киеве впервые трансплантировали почку

В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые трансплантировали почку. Операция прошла успешно.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"В столице лучшие нефрологи. И это не просто слова: 6 марта 2021 года врачи столичного центра нефрологии и диализа впервые трансплантировали почку. Прооперирована 22-летнюя девушка. Донором для нее стала родная мама. Уже 15 марта 2021 дочь и маму выписали из стационарного отделение Центра в удовлетворительном состоянии. И главное – пациентка больше не нуждается в сеансах гемодиализа, поскольку донорская почка работает!" – отметил Поворозник.

Он напомнил, что КНП "Киевский городской центр нефрологии и диализа" был создан в 2017 году. Его задача – работать над реестром таких больных, проводить непрерывный контроль качества оказания медицинской помощи и эффективного использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов, обеспечить больных независимо от лечебного учреждения, в котором они находятся, расходными материалами для проведения гемо- и перитонеального диализа. Кроме того, завершающим этапом оказания медицинской помощи является трансплантация, которая сейчас уже начата в Центре.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 28 марта, коронавирусом заразились 402 человека, из них 20 – дети. Это значительно ниже, чем регистрировали в столице всю прошлую неделю – с 23 до 27 число ежедневный прирост больных в среднем составлял 1200 человек.