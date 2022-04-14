В Киеве возобновят работу еще три троллейбусных маршрута

В Киеве продолжают увеличивать количество общественного транспорт на городских улицах. В частности, в пятницу, 15 апреля, будет организована работа еще трех троллейбусных маршрутов

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Город продолжает жить в условиях военного положения.

Так, возобновят работы следующие троллейбусные маршруты:

№ 11К "Музей Архитектуры" – ст. м. "Выставочный центр" с интервалом движения 20 минут.

№ 43К "Кибцентр – ст. м. "Выставочный центр" с интервалом движения 30 минут.

№ 45 ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская" с интервалом движения 20 минут.

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"Наземный общественный транспорт работает с 08:00 до 19:00. График работы может оперативно изменяться", – добавили в КГГА.

Напомним, в Киеве в понедельник, 11 апреля, запустили еще четыре троллейбусных маршрута. В частности, это № 6К, № 24, № 32Д, № 34К.

В Киеве с понедельника, 28 марта, начала перевозить пассажиров кольцевая электричка. Стоимость поездки осталось фиксированной – 15 гривен. Добавим, в столице начали ремонтные работы на недействующей станции городской электрички "Русановка". Она была закрыта начиная с 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 15 апреля, в метро поезда возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой линиях. При этом интервал сократится до 30 минут.