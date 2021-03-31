В Киеве территория возле станции метро "Сырец" изменится до неузнаваемости. Фото

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве территория возле станции метро 'Сырец' изменится до неузнаваемости. Фото

В Киеве территорию возле метро "Сырец" вернули в коммунальную собственность и собираются обустроить там сквер.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального объединения "Киевзеленстрой".

КО "Киевзеленстрой" подал ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекту землеустройства по отводу земельного участка. Силами коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района территорию будущего сквера очистили от мусора.

Коммунальщики создадут газон в мавританском стиле.

"Уже есть видение, которым может стать этот публичное пространство. Чтобы с пользой использовать всю территорию, планируется устроить ее в форме циклической спирали с пешеходными дорожками и удобными скамейками. Деревья, высаженные полукругом давать тень, а цветник из разных видов флокса в стиле мавританского газона придаст красок. Рассматриваются варианты высадки липы европейской паллидо, платана КЛЕНОЛИСТ, ясеня узколистного, дуба шарлатового и дуба черешчатого. Для освещения сквера предлагается установить фонари на солнечных батареях ", – подчеркнули в КО" Киевзеленстрой ".

В сквере будет уютно и ночью.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Голосеевском парке уничтожили столетние дубы. По данному факту Госэкоинспекция начала внеплановую проверку.

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