В Киеве территория возле станции метро 'Сырец' изменится до неузнаваемости. Фото

В Киеве территорию возле метро "Сырец" вернули в коммунальную собственность и собираются обустроить там сквер.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального объединения "Киевзеленстрой".

КО "Киевзеленстрой" подал ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекту землеустройства по отводу земельного участка. Силами коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района территорию будущего сквера очистили от мусора.

"Уже есть видение, которым может стать этот публичное пространство. Чтобы с пользой использовать всю территорию, планируется устроить ее в форме циклической спирали с пешеходными дорожками и удобными скамейками. Деревья, высаженные полукругом давать тень, а цветник из разных видов флокса в стиле мавританского газона придаст красок. Рассматриваются варианты высадки липы европейской паллидо, платана КЛЕНОЛИСТ, ясеня узколистного, дуба шарлатового и дуба черешчатого. Для освещения сквера предлагается установить фонари на солнечных батареях ", – подчеркнули в КО" Киевзеленстрой ".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Голосеевском парке уничтожили столетние дубы. По данному факту Госэкоинспекция начала внеплановую проверку.