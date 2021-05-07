В Киеве возле станции метро "Арсенальная" может появиться наземный переход

В Киеве коммунальщики планируют обустроить наземные пешеходные переходы рядом со станциями метро "Арсенальная" и "Университет".

Как сообщил директор коммунального предприятия Центр организации дорожного движения Виктор Черний, эксперимент с наземным переходом на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого, дал позитивный результат.

"Сегодня наша задача – это "Университет" и отработать "Арсенальную". Если все пройдет хорошо, то увидим наземный переход и на улице Коновальца", – рассказал Черний.

Напомним, как сообщили в пресс-службе Киевсовета напомнили, за последние три года, в рамках программы "Безопасный город", в Киеве установили более 6300 камер видеонаблюдения.

Кроме функции обзора, у них есть возможность распознавать лица, автомобильные номера, а также фиксировать нарушения правил дорожного движения и определять степень загруженности движения на дороге.

В Киеве с 28 апреля по 15 июля на Новоконстантиновском путепроводе частично ограничили движение транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева в рамках программы "Безопасный город" дополнительно установят 122 камеры видеонаблюдения.