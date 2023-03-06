В Киеве водителей и пешеходов призвали быть осторожными из-за погодных условий

В Киеве в понедельник, 6 марта, коммунальные службы продолжают уборку выпавшего за ночь снега. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными и учитывать сложные погодные условия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Синоптики предупредили об гололедице на дорогах региона (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Продолжается обработка дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами, а также уборка снега. Работают 184 единицы техники и 152 человека из 25 бригад по ручной уборке "Киевавтодора". Дворы и придомовые территории убирают работники управляющих компаний", – говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов призвали учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах. Кроме того, в КГГА напомнили, что автомобили необходимо парковать в соответствии с правилами, чтобы не мешать спецтранспорту экстренных и коммунальных служб.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце 6 марта будет редко появляться из-за облаков. Ночью ожидается снег. Утром, днем и вечером без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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