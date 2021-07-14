В Киеве водитель Volkswagen не заметил, что ездил с оторванным бампером. Видео

В Печерском районе Киева водитель Volkswagen, двигаясь по дороге, не заметил, что у его авто практически был оторван задний бампер. Инцидент произошел на столичном Набережном шоссе.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. На размещенном ролике видно, что водители, которые ехали рядом с поврежденной машиной пытались сообщить автолюбителю о проблеме, сигналя ему (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы)

"Интересно, водитель этого Volkswagen реально не видит и не чувствует, что имеет некоторые проблемы позади или просто игнорирует? Киев, Набережное шоссе", – говорится в подписи к видео.

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Судя по ролику, владелец немецкого автомобиля скорее всего заметил проблему с его транспортом, так как он начал сбрасывать скорость и перестраиваться в крайний правый ряд.

Напомним, в одном из районов Киева змея выползла из квартиры хозяев на улицу и спряталась в припаркованной машине службы такси. Чтобы достать пресмыкающееся, хозяевам пришлось частично разобрать автомобиль.

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