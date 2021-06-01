В Киеве во вторник продолжится похолодание, но осадки ненадолго отступят

В Киеве во вторник, 1 июня, синоптики прогнозируют до 16 градусов тепла, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, ночью температура составит +5… +7.

В Киевской области, в течение суток осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +17, ночью +5… +8.

Напомним, погода летом 2021 года в Украине будет жаркой, но с дождями и грозами. Июнь будет теплым, а в июле и августе ожидаются осадки.

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Так, в июне: 1-2 числа – тепло и дожди, 3-5 июня – жара, 6-7 июня – дожди, 9-22 июня – сухо и жарко, 25, 26, 30 – дожди, с 23 июня и до конца месяца – умеренная теплая погода.

В июле: начало месяца будет дождливым, с 4 по 8 июля – аномальная жара, 11-12 июля – дожди и бури, 16-17 июля – дожди, с 18 по 28 июля – жара, 25 – гроза и буря, 30 июля – дожди.

В августе: 1-3 августа – сильная жара, 2 августа – гроза и буря, 8 – буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа – дожди, с 19 по 21 и с 23 по 26 августа – жара.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после сильного дождя в воскресенье, 30 мая, улицы Житомира накрыло водой. Жителям пришлось выходить из положения, используя надувные матрасы и гидроциклы.