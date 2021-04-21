В Киеве вновь подорожала легендарная перепичка. Фото

В Киеве вновь повысили цену на легендарную перепичку, стоимость которой теперь составляет 25 гривен.

Как сообщает Типичный Киев, последний раз сосиска в тесте дорожала осенью 2020 года. Тогда фаст-фуд начали упаковывать в бумажные конверты вместо полиэтилена, а цена выросла с 18 до 20 гривен.

Напомним, Киевская перепичка появилась в продаже в феврале 1981 года. Тогда ее стоимость была 22 копейки. В 2010-х годах цены долгое время оставалась на уровне 4,50 грн. Уже в 2015 она выросла до 8 гривен, а весной 2016 до 10 гривен. Затем сосиска в тесте дорожала еще пять раз – в среднем на 2-3 гривны в год.

Кроме того, в 2017 году Киевская перепичка оказалась в центре скандала из-за эротического аккаунта в Instagram.

Отметим, ранее в Киеве презентовали новый гастропродукт "Kyiv Pie". Это пироги с разными начинками, которые, на ряду, с киевским тортом, "перепичкой" и котлетой по-киевски должны стать новыми кулинарными символами столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что столичные дизайнеры разработали альтернативный логотип для нового гастрономического символа Киева – пирога Kyiv Pie.