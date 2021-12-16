В Киеве вблизи усадьба Мурашко образовался огромный провал. Фото

В Шевченковском районе Киева во дворе исторического здания образовался провал. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Инцидент произошел на Малой Житомирской, 16/3.

"Киев. Обвалился асфальт на Малой Житомирской, 16/3. Под асфальтом оказался подвал усадьбы начала ХІХ века", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что в результате провала образовалась яма длиной около трех метров. Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной инцидента, пока не известно.

Стоит отметить, что рядом с этим зданием находится усадьба Мурашко. Это памятник истории и архитектуры, расположенный на улице Малой Житомирской, 14-а. Состоит из особняка, доходного дома и флигеля во дворе.

Напомним, в Киеве 16 июня обрушился пол на первом этаже в доме по улице Бульварно-Кудрявской, 45б. В результате происшествия пострадал мужчина, который был на месте происшествия – в ванной комнате.

РанееOBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева на пешеходной части дороги образовался провал. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.