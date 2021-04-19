В Киеве на почтовом ящике в многоэтажке нашли снаряды

В Киеве на улице Курчатова, 13, что в Деснянском районе столицы, в подъезде жилого дома на почтовом ящике обнаружено 2 артиллерийских снаряда времен II Мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что группа пиротехников обнаружила снаряды Д-122 мм и Д-76 мм, выпускавшиеся в годы II Мировой войны.

Кроме того, на улице Бориспольской, что в Дарницком районе столицы, был обнаружен артиллерийский снаряд Д-122 мм и минометную мину Д-50 мм.

Обнаруженные боеприпасы были изъяты и обезврежены на полигоне.

В ДСНС сообщили, что с начала 2021 в Киеве изъято и уничтожено 73 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в столице обновили онлайн-карту подземных хранилищ и укрытий на случай техногенных, экологических катастроф, а также в случае военных действий. В городе таких объектов более 4,5 тисячи.