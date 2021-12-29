В Киеве в магазине заметили таракана на холодильнике с продуктами. Видео

В Днепровском районе Киева в одном из магазинов заметили таракана. Насекомое лазило по холодильнику с продуктами.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Якобы торговое заведение расположено на улице Алматинской (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Привет из магазина на Алматинской в Киеве", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что рыжий таракан лазил по холодильнику с мороженным. Когда было снято видео, не сообщалось.

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Отметим, тараканы, контактируя как с отбросами, грязью, мусором, так и со свежими продуктами питания человека, могут становиться причиной распространения различных заболеваний, в особенности гастроэнтерита, диареи, дизентерии и так далее.

Большое количество разрушающихся хитиновых покровов, оставляемых тараканами при линьках, в некоторых случаях приводит к возникновению у людей аллергических реакций.

Напомним, в Деснянском районе Киева в одном из магазинов посетители заметили мышь среди хлебобулочных изделий. Не обращая никакого внимания на людей, грызун лакомился пиццей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице на витрине одного из кафе заметили мышь, которая лакомилась выпечкой. Якобы заведение общественного питания находится рядом со станцией метро "Лесная".