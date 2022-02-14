В Киеве в день визита Шольца Германию призвали ввести санкции против РФ. Фото акции

В Печерском районе Киева в понедельник, 14 февраля, на Алее Небесной сотни активисты устроили митинг. Они призвали канцлера Германии Олафа Шольца ввести санкции против Российской Федерации и предоставить Украине оружие.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. На митинге присутствуют сотрудники правоохранительных органов.

Так, активисты Движения сопротивления капитуляции устроили акцию на Аллее Небесной сотни, где должен будет появится канцлер Германии Олаф Шольц

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Митингующие с плакатами в руках призвали немецкого чиновника ввести санкции против РФ, а также предоставить оружие Украине.

Рядом вдоль Аллеи Небесной сотни находится большое количество сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.

Напомним, в понедельник, 14 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Украину с официальным визитом. Он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Стоит отметить, что это первый визит немецкого политика в нашу страну после избрания на должность

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ объяснил, что Германия отказалась поставлять вооружение Украине на фоне растущей агрессии Российской Федерации из-за немецких экспортных ограничений на оружие. В то же время он подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает Украину в сложившейся ситуации.