В Киеве в четверг потеплеет до +20, без существенных осадков

В Киеве в четверг, 3 июня, синоптики прогнозируют до 20 градусов тепла, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, ночью температура составит +10… +12.

В Киевской области в течение дня ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем воздух прогреется до +21, ночью +9… +12.

Отметим, по данным синоптиков по всей территории Украины на четверг 3 июня в западных, центральных, северных, южных и восточных областях ожидается переменная облачность и незначительные осадки в виде дождя.

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Напомним, в Печерском районе Киева из-за сильного порыва ветра во дворе многоэтажного дома упало дерево. В результате происшествия были повреждены несколько автомобилей и оборвало провода линии электропередач.

ЧП произошло на бульваре Дружбы Народов, 28. На место были вызваны коммунальные службы. О пострадавших не сообщалось. Стоит добавить, что сильные порывы ветра наблюдались в разных районах столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 2 июня в Украинских Карпатах на Черногорском хребте была зафиксирована минусовая температура.