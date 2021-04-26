В Киеве увеличится количество парков и скверов

В Киеве уже в ближайшие годы появятся 100 гектар новых зеленых зон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

По его словам, такое решение было принято 22 апреля на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва.

"Коммунальное объединение" Киевзеленстрой "получило 69 разрешений на разработку проектов землеустройства общей площадью 106,04 га, еще 26,72 га земли закреплено за Центральным парком культуры и отдыха. Также важные решения были приняты по закреплению земельных участков за учебными заведениями. Оформление участков площадью 8,05 га позволит обезопасить школы от посягательств на их территории со стороны застройщиков", – отметил Бондаренко.

Также ряд важных решений было принято о закреплении земель для обслуживания многоквартирных домов и инфраструктурных объектов, а именно по объектам социальной сферы закреплено 0,49 га земли. 2,47 га закреплено за коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго", которое обслуживает объекты теплоснабжения, а объединение совладельцев многоквартирных домов получили 0,13 га. В частную собственность выделено 1,85 га, еще почти 7 га земли будет оформлено частным землевладельцам, в основном для эксплуатации и обслуживания имеющегося имущества.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в историческом центре Подола создадут рекреационную зону для киевлян и гостей с обустройством пешеходной зоны с велодорожками.