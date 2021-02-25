В Киеве утром спрогнозировали туман, на дорогах уже образовались пробки. Карта

В Киеве и области в четверг, 25 февраля, утром возможен туман, видимость на улицах 200-500 метров.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на мостах: Южном, Метро, Патона и Дарницком (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Утренние пробки образовались на проспектах Броварском, Освободителей, Николая Бажана, Романа Шухевича, Юрия Гагарина, Победы, Любомира Гузара, Академика Глушкова, Голосеевском и Валерия Лобановского.

Тянучки есть на улицах Набережная Рыбальская, Братиславская, Богатырская, Минский проспект, Окружная дорога, Семена Скляренко, Елены Телиги и Ивана Выговского.

В Киеве днем погода будет также солнечной, температура воздуха прогреется до +6 +8. Погода в Украине в четверг, 25 февраля, будет ясной и солнечной везде, а ночные морозы останутся только в нескольких областях. В то же время ожидается повышение уровня воды в реках из-за оттепели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева, 23 февраля, в результате падения глыбы снега повреждения получил припаркованный на пешеходной зоне автомобиль Hyundai.