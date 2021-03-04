Киев встал в пробках: где нельзя проехать. Карта

В Киеве в четверг, 4 марта, на дорогах города образовались многочисленные пробки и тянучки. Большинство из них на правом берегу столицы.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на мостах: Южном, Северном, Дарницком, Метро и Патона (чтобы посмотреть карты, проскрольте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Броварском, Освободителей, Романа Шухевича, Степана Бандеры, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Валерия Лобановского, Николая Бажана, Академика Глушкова, Воздухофлотском и Науки.

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Елены Телиги, Большой Васильковской, на Набережном шоссе, Богатырской, Братиславской, Окружной дороге, бульварах Леси Украинки и Перова.

Отметим, что погода в Киеве в четверг ясная, ночью от 0 до 2 мороза, днем +9… +11.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 февраля с 7:00 и до 31 мая на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничили движение транспорта.