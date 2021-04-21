В Киеве уничтожают часть Голосеевского парка

В Национальном природном парке "Голосеевский" в Киеве застройщики спиливают здоровые деревья.

Об этом сообщили в GreenPost Media со ссылкой на эколога Александра Соколенко.

Сообщается, что на месте инцидента отсутствуют сотрудники службы государственной охраны ПЗФ НПП "Голосеевский".

Строительная техника, уничтожает зеленые насаждения якобы принадлежит ЧП "ПРОДМАРТ". Именно этому предприятию Киевский городской совет в 2007 году передал участок на территории парка в аренду под застройку.

Неравнодушные киевляне пытались вызвать полицию, но это не помогло. Правоохранители не имеют права составлять на рубщиков деревьев протокол.

"К слову, уничтожение деревьев в национальном парке по иронии судьбы пришлось как раз на время, когда Украина присоединилась к ежегодной экологической акции "Марш парков" Ее цель – привлечь внимание общества к проблемам НПП и защитить эти территории от осквернения", – рассказали экоактивисты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в марте неизвестные уничтожили столетние дубы в Голосеевском парке. Специалисты Государственной экологической инспекции Украины провели предварительный осмотр участка в лесу. Как оказалось деревья были в аварийном и сухостойных состоянии и представляли угрозу жизни и здоровью людей