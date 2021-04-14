В Киеве умер легендарный автор памятников Михаилу Грушевскому и Олесю Гончару

В четверг, 13 апреля, на 75-м году жизни скончался выдающийся художник Владимир Андреевич Чепелик – известный украинский скульптор, народный художник Украины, почетный гражданин города Киева, председатель Национального союза художников Украины, автор легендарных памятников столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

"Владимир Андреевич был председателем Национального союза художников Украины более 30 лет. За годы профессиональной деятельности получил немало отличий и наград: почетная грамота Кабинета Министров Украины (1998), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2000), золотая медаль Академии искусств Украины (2005), почетная грамота Верховной Рады Украины (2005), орден "За заслуги" I (2007), II (2004) и III (1998) степеней, орден князя Ярослава Мудрого V степени (2011), орден князя Ярослава Мудрого IV степени (2016) и другие ", – сообщили в КГГА.

Киевляне знают творчество художника по большому количеству чудных памятников. Он был автором скульптуры актеру Николаю Яковченко, который установлен в сквере на площади перед Национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франко. Горожане и гости столицы обожали этот памятный знак, потому что на нем известный комедийный актер изображен со своей таксой по кличке Фан-Фан.

Ему же принадлежит и монументальный памятник гениальному украинскому историку Михаилу Грушевскому возле Дома Учителя, а также романтический образ выдающегося писателя Олеся Гончара в одноименном сквере. Классик украинской литературы сидит на каменной глыбе и вдумчиво всматривается в даль.

Кроме большого количества монументов в столице, Владимир Чепелик создал много произведений за пределами столицы и Украины. Его авторству принадлежат сотни произведений монументального искусства по всему миру.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть культовое сооружение, которое во времена Первой мировой войны должно было стать храмом-памятником, но до сих пор церковь недостроенная и доступ к ней закрыт.