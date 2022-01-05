В Киеве троллейбусы и автобусы украсили в честь новогодних праздников: пассажиры показали фото

В Киеве ездят автобусы и троллейбусы, который украшены в честь новогодних праздников. В частности, поручни маршрутного автобуса № 220 обвиты разноцветными гирляндами.

Фотографии общественного транспорта разместили на странице сообщества "Позняки Осокорки Харьковский" в соцсети Facebook. Пользователи с одобрением восприняли такие действия водителей.

"Аэробус 220. Праздничный. Дарите друг другу радость! Праздники продолжаются!", – написала киевлянка Татьяна в подписи к фото.

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В свою очередь пользователи соцсетей также начали публиковать свои снимки под этим постом.

"Троллейбус 38. Приятно, когда по пути на работу такой вид", "Праздник с нами всегда", "Автобус 62".

Напомним, в ночь на 1 января Украина встретила Новый год 2022. Мероприятия возле главных елок проходили практически в каждом городе страны. Самые масштабные состоялись в столице Украины Киеве. Тысячи людей с вечера 31 декабря собрались на Софийской площади в столице, где установили главную елку страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главная елка Украины, которую установили на Софийской площади, попала в список самых красивых в Европе. Украинский символ Нового года занял 13-е место.