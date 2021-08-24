В Киеве стартует Марш защитников Украины. Онлайн трансляция и все подробности

Во вторник, 24 августа, в Киеве начался Марш защитников Украины. В шествии принимают участие ветераны, волонтеры и люди, поддерживающих украинских воинов.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Участники марша собираются около Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Они намерены пройти колонной от парка Шевченко до Майдана Незалежности.

Также ожидается, что к маршу присоединятся семьи погибших воинов на Донбассе, пленных и пропавших без вести участников войны с Россией.

Кроме того, сегодня в Одессе прошел парад, приуроченный ко Дню Независимости. В море вышли корабли Украины и стран-партнеров НАТО.

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Добавим, что в этом году проходит уже третий Марш защитников, который в первый раз провели в 2019 году. В 2020 году также состоялся марш, в котором приняли участие ветераны войны на Донбассе и общественные активисты.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назначил День памяти защитников Украины на 29 августа. Праздник был приурочен к годовщине Иловайской трагедии на Донбассе.

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