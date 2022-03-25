В Киеве создали надгробие для Путина и Лукашенко. Фото

В Киеве создали необычный надгробный камень. На нем изображены фото, даты жизни и смерти президента страны-агрессора Владимира Путина и самопровозглашённого главы Республики Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом на своей страниц в социальной сети Instagram сообщил шоумен Андрей Джеджула. Где именно, установлено надгробие, не сообщалось.

"Увлекался сегодня народным творчеством в одном из мест Киева и решил поделиться с вами! В нашей ситуации лучше и не скажешь", – подчеркнул Джеджула.

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Напомним, 25 марта появилась информация о том, что в возрасте 75 лет скончался российский политик и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский. По данным СМИ, смерть наступила в 10:45 утра – сутки до этого политик провел в коме. Позднее в РФ опровергли это сообщение.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком ухудшении состояния здоровья сразу двух представителей высшего военного руководства РФ. Проблемы с сердцем возникли у министра обороны Сергея Шойгу и начальника ГУ ГШ ВС РФ Игоря Костюкова.

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