В Киеве создадут туристический маршрут для людей с нарушением зрения

В Киеве для людей с нарушением зрения создадут новый туристический маршрут в центре города.

Как сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, уже подписано соответствующее распоряжение, передает пресс-служба КГГА.

"Фактически, создание этого маршрута уже началось в прошлом году, когда мы установили 3-D-макет Софийского собора. В дальнейшем мы планируем установить фигуры нового фонтана "Возрождение" на Владимирской горке. А также Андреевского спуска и пешеходно-велосипедного моста, возле Арки дружбы народов. На фигурах будет размещена надпись шрифтом Брайля, который поможет людям с нарушениями зрения узнать информацию о соответствующем памятнике", – отметила Марина Хонда.

Она добавила, что это будет первый подобный маршрут в Украине. Он поможет развитию инклюзивного туризма и увеличит туристические потоки в Киев.

Отметим, в Киеве на улице Банковой возле Офиса президента появилась фотозона, которая посвящена 30-летию независимости Украины.

Локация представляет из себя большие зеркальные буквы, которые формируют слово YOUkraine, что в переводе означает "Ты-Украина".

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